ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кандидаты на пост вице-премьера по ОПК пройдут спецпроверку

Новости » Политика     11.06.2020 - 12:57
Кандидаты на пост вице-премьера по ОПК пройдут спецпроверку
Фото: Служба безопасности Украины (РБК-Украина)

Новый вице-премьер будет заниматься "Укроборонпромом" и космической отраслью

Претенденты на должность вице-премьера по вопросам оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и космической отрасли пройдут спецпроверку. Проверка будет организована Службой безопасности Украины и Национальным антикоррупционным бюро.

Об этом РБК-Украина сообщил представитель Кабинета министров в Верховной раде Василий Мокан.

По его словам, кандидаты должны пройти специальную проверку, которую будет проводить СБУ и НАБУ.

"Спецпроверки кандидатов на должности - нормальная практика, которая предусмотрена законодательством. Это вещи, которые в обязательном порядке применяются к госслужащим, которые претендуют на высокие должности. И это правильно, особенно для стратегического направления, особенно в условиях агрессии РФ", - отметил Мокан.

Он также добавил, что будущий вице-премьер будет курировать деятельность "Укроборонпрома", космической отрасли и фактически всей промышленности, направленной на обеспечение нацбезопасности.

Мокан рассказал, что сначала кандидата выберет номинационный комитет, его должна поддержать фракция "Слуга народа" на отдельном заседании.

"После этого будет сделано официальное представление. Премьер должен внести представление в Верховную раду. А Верховная рада - за нее проголосовать. Вот такой алгоритм", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что отбор претендентов на эту должность уже начался, а специальный номинационный комитет рассматривает несколько кандидатур.

До этого стало известно, что в Украине создают оборонно-промышленное министерство.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новости Украины Премьер-министрСлужба безопасности УкраиныНАБУОПКпроверка
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь