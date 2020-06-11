Кандидаты на пост вице-премьера по ОПК пройдут спецпроверку

Фото: Служба безопасности Украины (РБК-Украина)

Новый вице-премьер будет заниматься "Укроборонпромом" и космической отраслью

Претенденты на должность вице-премьера по вопросам оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и космической отрасли пройдут спецпроверку. Проверка будет организована Службой безопасности Украины и Национальным антикоррупционным бюро.

Об этом РБК-Украина сообщил представитель Кабинета министров в Верховной раде Василий Мокан.

По его словам, кандидаты должны пройти специальную проверку, которую будет проводить СБУ и НАБУ.

"Спецпроверки кандидатов на должности - нормальная практика, которая предусмотрена законодательством. Это вещи, которые в обязательном порядке применяются к госслужащим, которые претендуют на высокие должности. И это правильно, особенно для стратегического направления, особенно в условиях агрессии РФ", - отметил Мокан.

Он также добавил, что будущий вице-премьер будет курировать деятельность "Укроборонпрома", космической отрасли и фактически всей промышленности, направленной на обеспечение нацбезопасности.

Мокан рассказал, что сначала кандидата выберет номинационный комитет, его должна поддержать фракция "Слуга народа" на отдельном заседании.

"После этого будет сделано официальное представление. Премьер должен внести представление в Верховную раду. А Верховная рада - за нее проголосовать. Вот такой алгоритм", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что отбор претендентов на эту должность уже начался, а специальный номинационный комитет рассматривает несколько кандидатур.

До этого стало известно, что в Украине создают оборонно-промышленное министерство.

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Автор: Анастасия Светлевская