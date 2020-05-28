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В Украине создают оборонно-промышленное министерство

Новости » Политика     28.05.2020 - 15:02
В Украине создают оборонно-промышленное министерство
Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина)

Реформа ОПК должна решить проблему координации в военно-промышленном секторе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов представил концепцию реформирования оборонно-промышленного комплекса (ОПК). На первом этапе планируется создание профильного министерства, а также создание должности вице-премьер-министра - министра развития стратегических технологий и инноваций.

Об этом сообщили в пресс-службе СНБО.

Данилов отметил, что данная реформа станет самой масштабной за последние 10 лет.

"На первом этапе реформирования будет создано профильное министерство, которое будет отвечать за формирование и обеспечение реализации государственной военно-промышленной политики, и введена должность вице-премьер-министра - министра развития стратегических технологий и инноваций, в полномочия которого будет отнесены вопросы реформирования ОПК и развития космической отрасли. На втором этапе будут решаться вопросы организационно-правовой формы работы предприятий, входящих в состав ГК "Укроборонпром", - сообщил он.

Также в СНБО отметили, что реформа в сфере ОПК должна решить проблему недостаточной координации между субъектами военно-промышленной политики.

Напомним, в июле 2019 года в СНБО анонсировали создание центра по реформированию ОПК.

Также сообщалось, что в рамках реформы ОПК в СНБО планируют ликвидировать концерт "Укроборонпром".

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины СНБОреформыОПКминистерство
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