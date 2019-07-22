Кандидаты от ЕС побеждают на 121 и 125 округах Львовской области

Кандидаты от "Европейской солидарности" (ЕС) Петра Порошенко на выборах Верховной рады побеждают на 121 и 125 округах Львовской области. Об этом свидетельствуют результаты параллельного подсчета голосов, проведенного политсилой..

Так, по данным параллельного подсчета голосов, в 121-м округе (Львовская область) побеждает кандидат от партии Порошенко Михаил Задорожный.

В 125-м округе побеждает Андрей Лопушанский, который также шел на выборы при поддержке партии "Европейская солидарность".