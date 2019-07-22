Кандидати від ЄС перемагають на 121 та 125 округах Львівської області

Кандидати від "Європейської солідарності" (ЄС) Петра Порошенка на виборах до Верховної ради перемагають на 121 та 125 округах Львівської області. Про це свідчать результати паралельного підрахунку голосів, проведеного політисилою.

За даними паралельного підрахунку голосів, у 121 окрузі (Львівська область) перемагає кандидат від партії Порошенка Михайло Задорожний.

У 125-му окрузі перемагає Андрій Лопушанський, який також йшов на вибори за підтримки партії "Європейська солідарність".