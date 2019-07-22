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Кандидаты от ЕС побеждают на 121 и 125 округах Львовской области

Новости » Выборы 2019    22.07.2019 - 07:58
Кандидаты от ЕС побеждают на 121 и 125 округах Львовской области
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

У Порошенко назвали результаты параллельного подсчета голосов

Кандидаты от "Европейской солидарности" (ЕС) Петра Порошенко на выборах Верховной рады побеждают на 121 и 125 округах Львовской области. Об этом свидетельствуют результаты параллельного подсчета голосов, проведенного политсилой..

Так, по данным параллельного подсчета голосов, в 121-м округе (Львовская область) побеждает кандидат от партии Порошенко Михаил Задорожный.

В 125-м округе побеждает Андрей Лопушанский, который также шел на выборы при поддержке партии "Европейская солидарность".

Голосование на парламентских выборах завершилось за рубежом В Полтавской обл. на двух избирательных участках заполняли протоколы будущим числом
Новости Украины Порошенко Зеленский выборы в РадуЛьвовская областьЕвропейская солидарность
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