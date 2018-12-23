Кандидаты от БПП побеждают в 40% общин на выборах ОТО

Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)

Наибольшую поддержку кандидаты получили в Киевской, Черкасской, Ивано-Франковской, Тернопольской областях

По данным экзит-полов, проведенных партийными штабами, партия "Блок Петра Порошенко" Солидарность" побеждает на выборах в объединенных территориальных общинах, которые состоялись 23 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу БПП.

Так, более 40 процентов кандидатов на должности глав ОТО, которые лидируют по предварительным результатам, - кандидаты от партии или самовыдвиженцы - члены партии БПП.

Так, наибольшую поддержку кандидаты от "БПП "Солидарность" получили в Киевской, Черкасской, Ивано-Франковской, Тернопольской областях.

"Партия "БПП "Солидарность" побеждает на выборах в ОТО, начиная с первой кампании на каждых выборах в общинах. Это означает, что избиратели по всей стране все активнее поддерживают реформу децентрализации, которую инициировал президент, и которую реализует на местах и ​​активно поддерживает в парламенте наша политическая сила", - отметил руководитель секретариата партии БПП, нардеп Максим Саврасов.

Также указано, что после закрытия участков в 20 часов начался параллельный подсчет голосов в 69 сельских и поселковых ОТГ, где главы и депутаты избирались по мажоритарной системе, а также в 9 городских ОТО, где депутатов избирали по пропорциональной системе.

Напомним, в воскресенье, 23 декабря 2018 года, в 78 объединенных территориальных общинах в 13 областях Украины прошли первые выборы депутатов и глав ОТО.

Как писало РБК-Украина, общественный порядок во время выборов в объединенных территориальных общинах в Киевской области обеспечивали около 130 полицейских.

Добавим, из-за введения военного положения в Украине местные выборы не будут проводиться в 10 областях, где оно действует, а именно в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой и Запорожской областях.