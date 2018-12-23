ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Кандидаты от БПП побеждают в 40% общин на выборах ОТО

Новости » Политика    23.12.2018 - 21:05
Кандидаты от БПП побеждают в 40% общин на выборах ОТО
Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)

Наибольшую поддержку кандидаты получили в Киевской, Черкасской, Ивано-Франковской, Тернопольской областях

По данным экзит-полов, проведенных партийными штабами, партия "Блок Петра Порошенко" Солидарность" побеждает на выборах в объединенных территориальных общинах, которые состоялись 23 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу БПП.

Так, более 40 процентов кандидатов на должности глав ОТО, которые лидируют по предварительным результатам, - кандидаты от партии или самовыдвиженцы - члены партии БПП.

Так, наибольшую поддержку кандидаты от "БПП "Солидарность" получили в Киевской, Черкасской, Ивано-Франковской, Тернопольской областях.

"Партия "БПП "Солидарность" побеждает на выборах в ОТО, начиная с первой кампании на каждых выборах в общинах. Это означает, что избиратели по всей стране все активнее поддерживают реформу децентрализации, которую инициировал президент, и которую реализует на местах и ​​активно поддерживает в парламенте наша политическая сила", - отметил руководитель секретариата партии БПП, нардеп Максим Саврасов.

Также указано, что после закрытия участков в 20 часов начался параллельный подсчет голосов в 69 сельских и поселковых ОТГ, где главы и депутаты избирались по мажоритарной системе, а также в 9 городских ОТО, где депутатов избирали по пропорциональной системе.

Напомним, в воскресенье, 23 декабря 2018 года, в 78 объединенных территориальных общинах в 13 областях Украины прошли первые выборы депутатов и глав ОТО.

Как писало РБК-Украина, общественный порядок во время выборов в объединенных территориальных общинах в Киевской области обеспечивали около 130 полицейских.

Добавим, из-за введения военного положения в Украине местные выборы не будут проводиться в 10 областях, где оно действует, а именно в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой и Запорожской областях.

В Киевской области полиция зафиксировала нарушения на выборах в ОТО Сегодня в 78 ОТО пройдут первые выборы
Новости Украины выборыОТОБлок Петра Порошенко
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь