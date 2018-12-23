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Кандидати від БПП перемагають у 40% громад на виборах ОТГ

Новини » Політика    23.12.2018 - 21:05
Кандидати від БПП перемагають у 40% громад на виборах ОТГ
Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)

Найбільшу підтримку кандидати отримали у Київській, Черкаській, Івано-Франківській, Тернопільській областях

За даними екзит-полів, проведених партійними штабами, партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність" перемагає на виборах в об'єднаних територіальних громадах, які відбулися 23 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу БПП.

Так, понад 40 відсотків кандидатів на посади голів ОТГ, які лідирують за попередніми результатами, - кандидати від партії або самовисуванці - члени партії БПП.

Так, найбільшу підтримку кандидати від "БПП "Солідарність" отримали у Київській, Черкаській, Івано-Франківській, Тернопільській областях.

"Партія "БПП "Солідарність" перемагає на виборах в ОТГ, починаючи з першої кампанії на кожних виборах у громадах. Це означає, що виборці по всій країні дедалі активніше підтримують реформу децентралізації, яку ініціював президент, і яку реалізує на місцях та активно підтримує у парламенті наша політична сила", - зазначив керівник секретаріату партії БПП, нардеп Максим Саврасов.

Також вказано, що після закриття дільниць о 20 годині розпочався паралельний підрахунок голосів у 69 сільських і селищних ОТГ, де голови та депутати обирались за мажоритарною системою, а також у 9 міських ОТГ, де депутатів обирали за пропорційною системою.

Нагадаємо, у неділю, 23 грудня 2018, у 78 об'єднаних територіальних громадах у 13 областях України пройшли перші вибори депутатів і голів ОТО.

Як писало РБК-Україна, громадський порядок під час виборів в об'єднаних територіальних громадах в Київській області забезпечували близько 130 поліцейських.

Додамо, через введення воєнного стану в Україні місцеві вибори не будуть проводитися в 10 областях, де він діє, а саме у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Херсонській, Донецькій і Запорізькій областях.

У Київській області поліція зафіксувала порушення на виборах в ОТГ Сьогодні у 78 ОТГ пройдуть перші вибори
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