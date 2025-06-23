Кандидаты от НАБУ на должность главы БЭБ удивили международных экспертов: о чем идет речь

Собеседования с представителями Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), которые претендуют на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ), вызвали ряд замечаний со стороны конкурсной комиссии, в частности - международных экспертов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание " Информатор ".

По данным СМИ, во время собеседований были озвучены факты, вызвавшие беспокойство относительно профессионального уровня и добропорядочности отдельных кандидатов, делегированных НАБУ. В частности, международный эксперт Лаура Стефан, которая возглавляет комиссию, неожиданно остановила обсуждение блока добропорядочности, сославшись на ограничения во времени.

Собеседники издания объясняют это реакцией на озвученную информацию о возможных коррупционных рисках, недостоверных сведений в биографиях кандидатов, а также фактов, связанных с российским гражданством родственников и связями с фигурантами уголовных производств.

Больше всего вопросов возникло к руководителю подразделения детективов НАБУ Александру Скомарову, которого считают фаворитом конкурса. Во время собеседования он признал, что его отец имеет гражданство РФ и посещал временно оккупированные территории. Часть деталей кандидат попросил обсуждать в закрытом режиме, в результате чего часть собеседования прошла без публичной трансляции.

Также подтвердилась информация, что семья Скомарова во время начала полномасштабного вторжения покинула территорию Украины на автомобиле, который принадлежал бывшему депутату от ОПЗЖ. За рулем находился человек, который, по данным НАБУ, с 2023 года находится в розыске.

Другой кандидат, Андрей Ворвуль, отметил, что оценивать эффективность работы БЭБ следует по количеству предложенных изменений в законодательство. Однако это вызвало дополнительные вопросы относительно понимания им функций Бюро.

Старший детектив НАБУ Роман Яроменок, который ранее подавался на ряд руководящих должностей, не смог четко объяснить свою мотивацию. В служебном досье Яроменко фигурируют по меньшей мере три дисциплинарных взыскания. Отдельные из них касаются потери уголовных материалов, нарушений в исполнении обязанностей, а также инцидента 2024 года в НАБУ. Последнее нарушение он объяснил в закрытом формате.

Комиссия также зафиксировала случай применения огнестрельного оружия Яроменко во время обыска, проведенного без решения суда. По словам самого кандидата, по результатам служебного расследования его признали невиновным. Относительно управленческого опыта выяснилось, что он руководил небольшим подразделением в прокуратуре и не занимал руководящих должностей в НАБУ.

Еще один претендент - Александр Цивинский - не дал четких ответов на ряд важных вопросов, в частности относительно выезда за границу своего сына, контрактов его жены с НАБУ и вероятного конфликта интересов. Комиссию также насторожила информация о возможном плагиате в научной работе кандидата.