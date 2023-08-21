Кандидати на санкції. Вісім підприємств ВПК Білорусі постачають компоненти для зброї в РФ

Вісім ключових підприємств білоруського військово-промислового комплексу виготовляють і постачають компоненти для зброї в РФ. Проти них необхідно ввести санкції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне агентство з питань запобігання корупції.
Зазначається, що відповідну інформацію було отримано від представників білоруської опозиції.
Які підприємства Білорусі можуть потрапити під санкції
Серед підприємств ВПК Республіки Білорусь, які поповнили списки потенційних кандидатів на санкції є:
У НАЗК заявили, що аналіз озброєння російської армії в Україні підтверджує, що окупанти використовують технологічні комплектуючі виробництва цих компаній у війні проти нашої держави.
"Частина з вищезазначених підприємств вже перебувають під санкціями у країнах санкційної коаліції, тому НАЗК вже надіслало до Служби безпеки України відповідні пропозиції", - йдеться у повідомленні.
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко є союзником глави Кремля Володимира Путіна з початку війни. Він надає російським солдатам свою територію для навчань. Також моніторингові канали писали, що РФ одержувала від Білорусі боєприпаси.
Нещодавно Лукашенко розповів про вторгнення російських військ в Україну з території його країни.
Більш детально про те, як Лукашенко допомагає Росії у війні проти України, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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