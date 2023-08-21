Кандидати на санкції. Вісім підприємств ВПК Білорусі постачають компоненти для зброї в РФ

Зазначається, що відповідну інформацію було отримано від представників білоруської опозиції.

Які підприємства Білорусі можуть потрапити під санкції

Серед підприємств ВПК Республіки Білорусь, які поповнили списки потенційних кандидатів на санкції є:

підприємства з розробки та виробництва ракетної зброї, зокрема реактивної системи залпового вогню Б-200 "Полонез" і ракетної системи Б-300РК "Полонез-М";

постачальники обладнання для зв’язку, локальних обчислювальних систем, систем охолодження, телекомунікаційної інфраструктури;

підприємства, що займаються металообробкою та виробництвом високоточних деталей для озброєння, зокрема ракетних двигунів;

компанії, які розробляють та серійно виробляють нові системи озброєння, пристрої подвійного призначення;

виробники апаратного та програмного забезпечення систем управління військами та озброєнням.

У НАЗК заявили, що аналіз озброєння російської армії в Україні підтверджує, що окупанти використовують технологічні комплектуючі виробництва цих компаній у війні проти нашої держави.

"Частина з вищезазначених підприємств вже перебувають під санкціями у країнах санкційної коаліції, тому НАЗК вже надіслало до Служби безпеки України відповідні пропозиції", - йдеться у повідомленні.

Білорусь - союзник Росії

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко є союзником глави Кремля Володимира Путіна з початку війни. Він надає російським солдатам свою територію для навчань. Також моніторингові канали писали, що РФ одержувала від Білорусі боєприпаси.

Нещодавно Лукашенко розповів про вторгнення російських військ в Україну з території його країни.

Більш детально про те, як Лукашенко допомагає Росії у війні проти України, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.