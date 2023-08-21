Кандидаты на санкции. Восемь предприятий ВПК Беларуси поставляют компоненты для оружия в РФ

Отмечается, что соответствующая информация была получена от представителей белорусской оппозиции.

Какие предприятия Беларуси могут попасть под санкции

Среди предприятий ВПК Республики Беларусь, которые пополнили списки потенциальных кандидатов на санкции являются:

предприятия по разработке и производству ракетного оружия, в частности реактивной системы залпового огня Б-200 "Полонез" и ракетной системы Б-300РК "Полонез-М";

поставщики оборудования для связи, локальных вычислительных систем, систем охлаждения, телекоммуникационной инфраструктуры;

предприятия, занимающиеся металлообработкой и производством высокоточных деталей для вооружения, в частности ракетных двигателей;

компании, которые разрабатывают и серийно производят новые системы вооружения, устройства двойного назначения;

производители аппаратного и программного обеспечения систем управления войсками и вооружением.

В НАПК заявили, что анализ вооружения российской армии в Украине подтверждает, что оккупанты используют технологические комплектующие производства этих компаний в войне против нашего государства.

"Часть из вышеупомянутых предприятий уже находятся под санкциями в странах санкционной коалиции, поэтому НАПК уже направило в Службу безопасности Украины соответствующие предложения", - говорится в сообщении.

Беларусь - союзник России

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко является союзником главы Кремля Владимира Путина с начала войны. Он предоставляет российским солдатам свою территорию для учений. Также мониторинговые каналы писали, что РФ получала от Беларуси боеприпасы.

Недавно Лукашенко рассказал о вторжении российских войск в Украину с территории его страны.

Более подробно о том, как Лукашенко помогает России в войне против Украины, можете узнать в материале РБК-Украина.