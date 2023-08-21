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Кандидати на санкції. Вісім підприємств ВПК Білорусі постачають компоненти для зброї в РФ

Понеділок 21 серпня 2023 20:27
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Кандидати на санкції. Вісім підприємств ВПК Білорусі постачають компоненти для зброї в РФ Фото: НАЗК (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Вісім ключових підприємств білоруського військово-промислового комплексу виготовляють і постачають компоненти для зброї в РФ. Проти них необхідно ввести санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне агентство з питань запобігання корупції.

Зазначається, що відповідну інформацію було отримано від представників білоруської опозиції.

Які підприємства Білорусі можуть потрапити під санкції

Серед підприємств ВПК Республіки Білорусь, які поповнили списки потенційних кандидатів на санкції є:

  • підприємства з розробки та виробництва ракетної зброї, зокрема реактивної системи залпового вогню Б-200 "Полонез" і ракетної системи Б-300РК "Полонез-М";
  • постачальники обладнання для зв’язку, локальних обчислювальних систем, систем охолодження, телекомунікаційної інфраструктури;
  • підприємства, що займаються металообробкою та виробництвом високоточних деталей для озброєння, зокрема ракетних двигунів;
  • компанії, які розробляють та серійно виробляють нові системи озброєння, пристрої подвійного призначення;
  • виробники апаратного та програмного забезпечення систем управління військами та озброєнням.

У НАЗК заявили, що аналіз озброєння російської армії в Україні підтверджує, що окупанти використовують технологічні комплектуючі виробництва цих компаній у війні проти нашої держави.

"Частина з вищезазначених підприємств вже перебувають під санкціями у країнах санкційної коаліції, тому НАЗК вже надіслало до Служби безпеки України відповідні пропозиції", - йдеться у повідомленні.

Білорусь - союзник Росії

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко є союзником глави Кремля Володимира Путіна з початку війни. Він надає російським солдатам свою територію для навчань. Також моніторингові канали писали, що РФ одержувала від Білорусі боєприпаси.

Нещодавно Лукашенко розповів про вторгнення російських військ в Україну з території його країни.

Більш детально про те, як Лукашенко допомагає Росії у війні проти України, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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