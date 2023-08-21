Кандидаты на санкции. Восемь предприятий ВПК Беларуси поставляют компоненты для оружия в РФ

Восемь ключевых предприятий белорусского военно-промышленного комплекса изготавливают и поставляют компоненты для оружия в РФ. Против них необходимо ввести санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное агентство по предотвращению коррупции.

Отмечается, что соответствующая информация была получена от представителей белорусской оппозиции.

Какие предприятия Беларуси могут попасть под санкции

Среди предприятий ВПК Республики Беларусь, которые пополнили списки потенциальных кандидатов на санкции являются:

предприятия по разработке и производству ракетного оружия, в частности реактивной системы залпового огня Б-200 "Полонез" и ракетной системы Б-300РК "Полонез-М";

поставщики оборудования для связи, локальных вычислительных систем, систем охлаждения, телекоммуникационной инфраструктуры;

предприятия, занимающиеся металлообработкой и производством высокоточных деталей для вооружения, в частности ракетных двигателей;

компании, которые разрабатывают и серийно производят новые системы вооружения, устройства двойного назначения;

производители аппаратного и программного обеспечения систем управления войсками и вооружением.

В НАПК заявили, что анализ вооружения российской армии в Украине подтверждает, что оккупанты используют технологические комплектующие производства этих компаний в войне против нашего государства.

"Часть из вышеупомянутых предприятий уже находятся под санкциями в странах санкционной коалиции, поэтому НАПК уже направило в Службу безопасности Украины соответствующие предложения", - говорится в сообщении.

Беларусь - союзник России

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко является союзником главы Кремля Владимира Путина с начала войны. Он предоставляет российским солдатам свою территорию для учений. Также мониторинговые каналы писали, что РФ получала от Беларуси боеприпасы.

Недавно Лукашенко рассказал о вторжении российских войск в Украину с территории его страны.

Более подробно о том, как Лукашенко помогает России в войне против Украины, можете узнать в материале РБК-Украина.