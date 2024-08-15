Кандидати у президенти Молдови вперше здадуть тест на знання державної мови, - ЗМІ

Нагадаємо, що 31 липня в парламенті Молдови проходили обшуки у справі про держзраду і шпигунство для Росії. Після обшуків стало відомо, що були затримані дві людини.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що США, Британія і Канада попередили, що Росія спробує вплинути на президентські вибори в Молдові.

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