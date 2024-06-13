США, Британія та Канада попередили про спробу РФ вплинути на вибори у Молдові

Росія спробує вплинути на президентські вибори у Молдові, які відбудуться цієї осені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву урядів США, Британії та Канади.

Уряди трьох країн підкреслила, що поділяють стурбованість президента Маї Санду щодо використання Кремлем злочинних угруповань, щоб фінансувати політичну діяльність і підірвати демократичні інститути Молдови.

За інформацією США, Британії та Канади, російські суб'єкти у Молдові "здійснюють змову", щоб вплинути на результати президентських виборів. Зокрема, вони планують ініціювати протести в країні, якщо главою держави залишиться прозахідний політик. Також "люди Кремля" хочуть викликати у суспільстві негативне ставлення до країн Заходу та чинного керівництва Молдови.

При цьому в спільній заяві уточнюється, що Кремль підтримує проросійських кандидатів у президенти Молдови. Такі політики зараз активно розповсюджують дезінформацію про Санду, щоб викликати протести.

"Ми поділилися вищевикладеною інформацією та додатковими деталями з нашими молдавськими партнерами, щоб вони могли продовжити розслідування, завадити та зірвати плани Кремля", - заявили три країни.