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США, Британія та Канада попередили про спробу РФ вплинути на вибори у Молдові

Четвер 13 червня 2024 19:25
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США, Британія та Канада попередили про спробу РФ вплинути на вибори у Молдові Фото: Майя Санду, президент Молдови (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія спробує вплинути на президентські вибори у Молдові, які відбудуться цієї осені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву урядів США, Британії та Канади.

Уряди трьох країн підкреслила, що поділяють стурбованість президента Маї Санду щодо використання Кремлем злочинних угруповань, щоб фінансувати політичну діяльність і підірвати демократичні інститути Молдови.

За інформацією США, Британії та Канади, російські суб'єкти у Молдові "здійснюють змову", щоб вплинути на результати президентських виборів. Зокрема, вони планують ініціювати протести в країні, якщо главою держави залишиться прозахідний політик. Також "люди Кремля" хочуть викликати у суспільстві негативне ставлення до країн Заходу та чинного керівництва Молдови.

При цьому в спільній заяві уточнюється, що Кремль підтримує проросійських кандидатів у президенти Молдови. Такі політики зараз активно розповсюджують дезінформацію про Санду, щоб викликати протести.

"Ми поділилися вищевикладеною інформацією та додатковими деталями з нашими молдавськими партнерами, щоб вони могли продовжити розслідування, завадити та зірвати плани Кремля", - заявили три країни.

Що передувало

Нагадаємо, ще у квітні спікер парламенту Молдови попередив Євросоюз про плани Росії зірвати президентські вибори в його країні.

За його словами, Росія хоче, щоб Молдова зійшла з європейського курсу і тому влада РФ намагатиметься вплинути на виборчий процес.

Також про плани Росії на вибори у Молдові попереджав і голова Служби інформації та безпеки (СІБ) Молдови Александр Мустяце.

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Російська Федерація Сполучені Штати Америки Великобританія Канада Молдова Президентські вибори Мая Санду
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