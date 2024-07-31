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У Молдові після обшуків парламенту затримали двох чиновників за підозрою у держзраді

Середа 31 липня 2024 20:18
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У Молдові після обшуків парламенту затримали двох чиновників за підозрою у держзраді Ілюстративне фото: у Молдові затримали чиновників після обшуків у парламенті (facebook.com/politiarepubliciimoldova3)
Автор: Наталія Кава

У середу, 31 липня, прокуратура по боротьбі зі злочинністю та в особливо важливих справах Молдови (PCCOCS) провела обшуки у парламенті країни. Після цього було затримано двох людей у справі про державну зраду після обшуків у парламенті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PCCOCS.

Як розповіли у відомстві, затримані скоювали злочини з 2023 року.

Зокрема, один з них підозрюється в державній зраді після того, як нібито зібрав і передав співробітнику посольства інформацію, яка мала бути використана "на шкоду інтересам Молдови".

У PCCOCS не уточнили, про яке саме посольство йдеться і хто є його співробітником. Однак раніше у молдовських ЗМІ заявляли, що мова про російське посольство у Молдові.

Ще один посадовець підозрюється у змові проти Молдови і діях з метою отримання особистої вигоди. За даними прокуратури, він "підтримував контакт зі співробітником посольства для збору і передачі йому інформації для використання проти інтересів Республіки Молдова".

Обох посадовців помістили під варту на 72 години.

Обшуки у парламенті Молдови

Сьогодні стало відомо, що правоохоронці провели обшуки у молдовському парламенті.

Як заявляли ЗМІ, слідчі дії відбуваються у справі про шпигунство, порушеній проти керівника юридичного департаменту парламенту Іона Крянге.

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Російська Федерація Молдова Держзрада
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