Кандидаты в президенты Молдовы впервые сдадут тест на знание государственного языка, - СМИ

Напомним, что 31 июля в парламенте Молдовы проходили обыски по делу о госизмене и шпионаже для России. После обысков стало известно, что были задержаны два человека.

Ранее РБК-Украина сообщало, что США, Британия и Канада предупредили, что Россия попытается повлиять на президентские выборы в Молдове.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.