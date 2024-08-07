ua en ru
Ср, 07 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кандидат у віце-президенти США висловився про необхідність "прийнятного миру" для України

США, Середа 07 серпня 2024 11:32
UA EN RU
Кандидат у віце-президенти США висловився про необхідність "прийнятного миру" для України Фото: сенатор США Джей Ді Венс (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Кандидат у віце-президенти від республіканців сенатор Джей Ді Венс висловився по війну в Україні. Зокрема, він заявив про потребу просувати "прийнятний мир" для України.

Проо це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

"І якщо ви хочете принести мир в цей регіон, вам потрібен перемовник, якого Володимир Путін поважає. Чи тут хтось такий є? Очевидно, ми зараз - серед упередженої публіки, але чи хтось тут вважає, що Путін поважає Камалу Гарріс? Вона всіх вас боїться. І вона точно не зможе сісти в аудиторії з Путіним та просувати прийнятний мир", - заявив він.

Венс також підкреслив, посилаючись на неназвані звіти, що нібито "українцям не вистачає військових, які можуть воювати", а також повторив тезу Дональда Трампа, що Росія б ніколи не вторглась в Україну, якби той був президентом.

Що було до цього

6 серпня кандидатка у президенти Камала Гарріс оголосила ім'я віце-президента від Демократичної партії. Ним став губернатор штату Міннесота Тім Уолз. Він став на підтримку України з перших днів повномасштабного вторгнення Росії.

Своєю чергою Трамп заявив, що планує зв'язатись з президентом України Володимиром Зеленським та главою Кремля Володимиром Путіним у разі перемоги на виборах, щоб "добитись переговорів про мир".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Війна в Україні
NEWS
Буданов оцінив, скільки ще триватиме наступ РФ
Буданов оцінив, скільки ще триватиме наступ РФ
DAILY
Олександр "Фоззі" Сидоренко: Ми ще не втомилися по-дорослому, як СРСР чи США у Другу світову
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна Олександр "Фоззі" Сидоренко: Ми ще не втомилися по-дорослому, як СРСР чи США у Другу світову