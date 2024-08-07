Кандидат у віце-президенти США висловився про необхідність "прийнятного миру" для України
Кандидат у віце-президенти від республіканців сенатор Джей Ді Венс висловився по війну в Україні. Зокрема, він заявив про потребу просувати "прийнятний мир" для України.
Проо це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".
"І якщо ви хочете принести мир в цей регіон, вам потрібен перемовник, якого Володимир Путін поважає. Чи тут хтось такий є? Очевидно, ми зараз - серед упередженої публіки, але чи хтось тут вважає, що Путін поважає Камалу Гарріс? Вона всіх вас боїться. І вона точно не зможе сісти в аудиторії з Путіним та просувати прийнятний мир", - заявив він.
Венс також підкреслив, посилаючись на неназвані звіти, що нібито "українцям не вистачає військових, які можуть воювати", а також повторив тезу Дональда Трампа, що Росія б ніколи не вторглась в Україну, якби той був президентом.
Що було до цього
6 серпня кандидатка у президенти Камала Гарріс оголосила ім'я віце-президента від Демократичної партії. Ним став губернатор штату Міннесота Тім Уолз. Він став на підтримку України з перших днів повномасштабного вторгнення Росії.
Своєю чергою Трамп заявив, що планує зв'язатись з президентом України Володимиром Зеленським та главою Кремля Володимиром Путіним у разі перемоги на виборах, щоб "добитись переговорів про мир".
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