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Кандидат в вице-президенты США высказался о необходимости "приемлемого мира" для Украины

США, Среда 07 августа 2024 11:32
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Кандидат в вице-президенты США высказался о необходимости "приемлемого мира" для Украины Фото: сенатор США Джей Ди Вэнс (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Кандидат в вице-президенты от республиканцев сенатор Джей Ди Вэнс высказался за войной в Украине. В частности, он заявил о необходимости продвигать "приемлемый мир" для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

"И если вы хотите принести мир в этот регион, вам нужен переговорщик, которого Владимир Путин уважает. Здесь кто-то такой есть? Очевидно, мы сейчас - среди пристрастной публики, но кто-то здесь считает, что Путин уважает Камалу Харрис? Она всех вас боится. И она точно не сможет сесть в аудитории с Путиным и продвигать приемлемый мир", - заявил он.

Вэнс также подчеркнул, ссылаясь на неназванные отчеты, что якобы "украинцам не хватает военных, которые могут воевать", а также повторил тезис Дональда Трампа, что Россия никогда бы не вторглась в Украину, будь он президентом.

Что было до этого

6 августа кандидат в президенты Камала Харрис объявила имя вице-президента от Демократической партии. Им стал губернатор штата Миннесота Тим Уолз. Он встал на поддержку Украины с первых дней полномасштабного вторжения России.

В свою очередь, Трамп заявил, что планирует связаться с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным в случае победы на выборах, чтобы "добиться переговоров о мире".

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