Кандидат Трампа в генпрокуроры США отказался от должности

Кандидат Дональда Трампа на должность генерального прокурора США Мэтт Гетц заявил, что снимает свою кандидатуру с рассмотрения. Причиной стало сопротивление со стороны Сената.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Объявление было сделано через день после того, как Комитет по этике Палаты представителей зашел в тупик, обнародовав отчет об обвинении Гетца в сексуальных домогательствах и употреблении наркотиков, а также после того, как он встретился с сенаторами-республиканцами, чья поддержка необходима, чтобы стать генпрокурором.

"Нет времени тратить на бесполезный затяжной спор в Вашингтоне, поэтому я сниму свое имя с рассмотрения на должность генерального прокурора. Минюст Трампа должен быть на месте и готов к работе в первый же день", - заявил Гетц.

Напомним, недавно избранный президент США Дональд Трамп предложил на должность генпрокурора США в своей администрации конгрессмена Мэтта Гетца.

В то же время американские СМИ сообщали, что Трампу может не хватить голосов для назначения генпрокурора.

Для того чтобы Гейтц получил должность, его назначение должно сначала согласовать американский Сенат.

Но сенатор-демократ Ричард Блюменталь заявил, что знает от пяти до 10 своих коллег-республиканцев, которые не проголосуют за утверждение Гетца на должности генерального прокурора. Этого было бы достаточно, чтобы заблокировать назначение.

Гетц был объектом федерального расследования по делу о торговле людьми, которое закончилось без предъявления обвинений, а в Палате представителей расследовали его возможные сексуальные связи с несовершеннолетними и незаконное употребление наркотиков.

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