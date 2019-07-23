Кандидат от "Слуги народа" также проиграл на округе Пашинского

По результатам подсчета 99,66% протоколов на внеочередных выборах в Раду по округу №64 в Житомирской области побеждает народный депутат 8 созыва Владимир Арешонков, который набрал 27,64% голосов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

По предварительным данным, на округе побеждал Вячеслав Сигачев от политпартии "Слуга народа". Однако Арешонков обошел его на более 600 голосов. Сергей Пашинский занял третье место по округу, набрав 14 266 голосов (17,92%).

Ранее сообщалось, что Национальная полиция направила в Житомирскую область вертолет со спецназом для обеспечения правопорядка во время подсчета голосов на избирательном округе №64 после проведения внеочередных выборов в Верховную раду.

Отмечалось, что решение направить в город Коростень спецназ было принято после анализа оперативной обстановки и информации о возможных провокациях во время транспортировки избирательной документации из участковых избирательных комиссий в окружную избирательную комиссию №64, которая расположена в Коростене.

РБК-Украина писало, что по результатам выборов в Раду народный депутат Богдан Дубневич не смог переизбраться в парламент следующего созыва. Вместе с тем, по результатам выборов в Раду нардеп Ярослав Дубневич взял большинство на своем округе.