Кандидат от "Слуги народа" заявила о незаконном исключении из списка

Исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова, которую исключили из списка партии "Слуга народа" якобы по ее собственному желанию, опровергла информацию, что сняла свою кандидатуру в народные депутаты с внеочередных выборов в Верховную раду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Коробковой в Facebook.

По ее словам, она не писала никаких заявлений.

"Так вот, я никаких заявлений не писала. Написать заявление прошедшей датой я также не могу, а вчера на съезде голосовали списком, соответственно и решение съезда является незаконным", - заявила она.

Коробкова считает, что "некоторые члены команды президента" играют в "коррупционные игры".

"После моей принципиальной позиции в качестве эксперта относительно ПриватБанка, в игру включились старые олигархические кланы со своими шавками типа Дубинский и Ко, которые пытались дискредитировать меня фейковых постами", - написала Коробкова.

Кроме того, она утверждает, что ей и членам ее семьи якобы начали поступать угрозы.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что политическая партия "Слуга народа" приняла решение исключить из партийного списка семь кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную раду.

Кроме того, Центральная избирательная комиссия отменил регистрацию кандидатом в народные депутаты бывшего заместителя генпрокурора Рената Кузьмина. Кузьмин баллотировался по списку "Оппозиционной платформы - За жизнь".