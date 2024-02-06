Кандидат у президенти США від республіканців звернувся за охороною до Секретної служби

Кандидатка у президенти США від Республіканської партії Ніккі Гейлі подала заявку на охорону в Секретну службу у зв'язку з дедалі частішими погрозами, які вона отримує як останній основний суперник Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

"У нас було багато проблем. Це не завадить мені робити те, що потрібно", - сказала колишній губернатор Південної Кароліни і посол ООН після передвиборчого заходу тут.

Запит на її охорону було надіслано федеральним чиновникам, і її кампанія думає про те, як більш інтенсивна охорона вплине на графік її кампанії та поїздки. Робота Гейлі в ООН, пов'язана з Іраном, також може стати одним із чинників.

Її кампанія не відповіла на запит, що вимагає додаткових подробиць про погрози, які вона отримала.

Наприкінці минулого тижня в Колумбії, штат Північна Кароліна, невідому жінку схопив співробітник приватної охорони Гейлі, коли вона спробувала прорватися на сцену. Останніми днями на її заходах також були протестувальники, незадоволені її підтримкою України та Ізраїлю.

Президентські вибори у США

Президентські вибори у Сполучених Штатах заплановані на 5 листопада 2024 року.

Згідно з прогнозами, головним кандидатом від демократів стане чинний американський лідер Джо Байден. Водночас, кандидатом від республіканців має непогані шанси стати Дональд Трамп.

20 грудня Верховний суд Колорадо також заборонив Трампу брати участь у праймеріз на території штату через 14 поправку. Вона забороняє участь у виборах організаторів та учасників заколоту, яким суд визнав штурм трампістами Капітолію 6 січня 2021 року.

Команда екс-президента подала апеляцію на це рішення до Верховного суду США. Судді вже розпочали розгляд. Рішення очікується 8 лютого, воно, ймовірно, буде застосовано на території усієї країни.

Також наприкінці грудня ім'я Трампа вилучили з бюлетеня на праймеріз у штаті Мен.

Тим часом Джо Байден та Дональд Трамп стали лідерами праймеріз у штаті Нью-Гемпшир.

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