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Кандидат в президенты США от республиканцев обратился за охраной в Секретную службу

Вторник 06 февраля 2024 10:08
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Кандидат в президенты США от республиканцев обратился за охраной в Секретную службу Фото: кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Валерия Полищук

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли подала заявку на охрану в Секретную службу в связи с участившимися угрозами, которые она получает как последний основной соперник Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

"У нас было много проблем. Это не помешает мне делать то, что нужно", - сказала бывший губернатор Южной Каролины и посол ООН после предвыборного мероприятия здесь.

Запрос на ее охрану был направлен федеральным чиновникам, и ее кампания думает о том, как более интенсивная охрана повлияет на график ее кампании и поездки. Работа Хейли в ООН, связанная с Ираном, также может стать одним из факторов.

Ее кампания не ответила на запрос, требующий дополнительных подробностей об угрозах, которые она получила.

В конце прошлой недели в Колумбии, штат Северная Каролина, неизвестную женщину схватил сотрудник частной охраны Хейли, когда она попыталась прорваться на сцену. В последние дни на ее мероприятиях также были протестующие, недовольные ее поддержкой Украины и Израиля.

Президентские выборы в США

Президентские выборы в Соединенных Штатах запланированы на 5 ноября 2024 года.

Согласно прогнозам, главным кандидатом от демократов станет действующий американский лидер Джо Байден. В то же время, кандидатом от республиканцев имеет неплохие шансы стать Дональд Трамп.

20 декабря Верховный суд Колорадо также запретил Трампу участвовать в праймериз на территории штата из-за 14 поправки. Она запрещает участие в выборах организаторов и участников мятежа, которым суд признал штурм трампистами Капитолия 6 января 2021 года.

Команда экс-президента подала апелляцию на это решение в Верховный суд США. Судьи уже начали рассмотрение. Решение ожидается 8 февраля, оно, вероятно, будет применено на территории всей страны.

Также в конце декабря имя Трампа изъяли из бюллетеня на праймериз в штате Мэн.

Тем временем Джо Байден и Дональд Трамп стали лидерами праймериз в штате Нью-Гэмпшир.

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