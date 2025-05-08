Кандидат в президенти Румунії вимагає компенсацію за передану Україні систему Patriot

Вибори у Румунії

Нагадаємо, що у Румунії на виборах президента найкращий результат отримав ультраправий кандидат Джордже Сіміон. Друге місце посідав колишній мер Бухаресту Нікушор-Даніель Дан, який також пройшов до другого туру.

Наразі жодному з кандидатів не вдалося набрати понад 50% голосів на виборах, тому має відбутися другий тур.

Як зазначив історик і дипломат Роман Безсмертний у коментарі РБК-Україна, результати президентських виборів у Румунії можуть вплинути й на ситуацію в Україні.

Сіміон проти військової допомоги Україні

Зауважимо, що раніше кандидат у президенти Румунії Джордже Сіміон виступав проти військової допомоги Україні.

В окремому матеріалі РБК-Україна писало, як сам Сіміон пояснив, чому він проти допомоги Україні.

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