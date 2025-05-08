Кандидат в президенты Румынии требует компенсацию за переданную Украине систему Patriot

Выборы в Румынии

Напомним, что в Румынии на выборах президента лучший результат получил ультраправый кандидат Джордже Симион. Второе место занимал бывший мэр Бухареста Никушор-Даниэль Дан, который также прошел во второй тур.

Сейчас ни одному из кандидатов не удалось набрать более 50% голосов на выборах, поэтому должен состояться второй тур.

Как отметил историк и дипломат Роман Бессмертный в комментарии РБК-Украина, результаты президентских выборов в Румынии могут повлиять и на ситуацию в Украине.

Симион против военной помощи Украине

Заметим, что ранее кандидат в президенты Румынии Джордже Симион выступал против военной помощи Украине.

В отдельном материале РБК-Украина писало, как сам Симион объяснил, почему он против помощи Украине.

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