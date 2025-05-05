Вибори в Румунії: експерт розкрив, хто з кандидатів становить загрозу для України

Результати президентських виборів у Румунії можуть вплинути і на ситуацію в Україні.

Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив історик і дипломат Роман Безсмертний.

Експерт висловив свою думку про політичну ситуацію в Румунії, зокрема згадуючи недавнє інтерв'ю колишнього президента Траяна Бесеску. Він зазначив, що Бесеску, проголосувавши з дому, прокоментував: "Ну це ж треба бути такими ідіотами?", маючи на увазі урядову коаліцію, яка протистоїть лідеру ультраправої румунської партії "Альянс за Союз румунів" Джордже Сіміону.

Експерт підкреслив, що Бесеску вважає, що в фінал виборів вийдуть ліберальний мер Бухареста Нікушор Дан та Сіміон, і прогнозує, що президентом стане Дан, мер Бухареста.

Експерт також підкреслив, що Дан, попри конфлікти з керівництвом своєї партії "Союз порятунку Румунії", залишається популярною фігурою в країні.

"Він математик, який дуже добре вміє все рахувати," - сказав Безсмертний, додаючи, що, хоча результати його роботи піддаються сумніву, повторне обрання на посаду мера Бухареста свідчить про його політичну силу.

Він зауважив, що в Україні сподіваються на зміну президента, яка могла б призвести до збільшення допомоги. Безсмертний також попередив про загрозу, яку становить Сіміон.

"Бо Сіміон - це не просто такий, як його звуть, "румунський Трамп". Це ще й нескінченний повторювач меседжів, які виробляє Кремль. А в поєднанні з Джорджеску, якому він обіцяє посаду, то це взагалі така, знаєте, суміш, яка може вибухати. Вибухати небезпечно і для Європи, і в тому числі для України", - зауважив експерт.

На завершення експерт закликав зосередитися на Дані як на оптимальному кандидатові у другому турі виборів, що відбудуться 18 травня, підкреслюючи, що його незалежність від партійної політики може стати перевагою в нинішній ситуації.