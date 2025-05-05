Фаворит виборів у Румунії пояснив, чому він проти допомоги Україні
Переможець першого туру президентських виборів у Румунії Джордже Сіміон виступає проти військової допомоги Україні, але підтримує "мирні ініціативи" американського лідера Дональда Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.
Відповідаючи на запитання про те, чому він виступав проти військової допомоги Україні, яка є сусідкою Румунії, Сіміон сказав, що "допомога зброєю обом сторонам невигідна Німеччині, Франції, Румунії, Польщі".
"Ми сказали, що будемо сприяти миру, і ми бачимо єдине розв’язання в деескалації цього конфлікту. Допомога зброєю обом сторонам - невигідна Німеччині, Франції, Румунії, Польщі. Ми дуже постраждали від цієї війни, і нам потрібен мир, як того хоче адміністрація Трампа ", - пояснив він.
Фаворит президентських виборів у Румунії зазначив, що потрібно "зупинити цю війну, щоб зупинити будь-які жертви серед цивільного населення".
"Ми повинні сподіватися та молитися, щоб мирні ініціативи Дональда Трампа спрацювали", - додав Сіміон.
Вибори у Румунії
У Румунії на виборах президента найкращий результат отримує ультраправий кандидат Джордже Сіміон. Друге місце посідає колишній мер Бухаресту Нікушор-Даніель Дан, який також проходить до другого туру.
Водночас жодному з кандидатів не вдалося набрати понад 50% голосів на виборах, тому має відбутися другий тур. Планується, що він відбудеться за два тижні - 18 травня.
Як зазначив історик і дипломат Роман Безсмертний у коментарі РБК-Україна, результати президентських виборів у Румунії можуть вплинути й на ситуацію в Україні.
Зокрема, раніше кандидат у президенти Румунії Джордже Сіміон виступав проти військової допомоги Україні.
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