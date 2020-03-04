Кандидат на пост министра по оккупированным территориям может стать и вице-премьером

Кандидат на пост министра по вопросам оккупированных территорий в новом Кабмине Алексей Резников может стать еще и вице-премьером. Это следует из поданной декларации кандидата на сайте НАПК.

В частности, сегодня Резников подал декларацию кандидата на должность министра по вопросам оккупированных территорий. Однако через некоторое время в реестре появилась исправленная декларация кандидата на пост вице-премьера и министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Напомним, кандидатуру Резникова на пост министра по вопросам оккупированных территорий называл в начале февраля еще предыдущий премьер Алексей Гончарук. Он также планировал внести его кандидатуру в Верховную раду Украины.

Отметим, на сегодня Резников курирует политические вопросы в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. На эту должность он был назначен в сентябре 2019 года.

До этого работал в Киевской городской государственной администрации, был заместителем Виталия Кличко. Также известно, что он отвечал за организацию и проведение песенного конкурса "Евровидение" в 2017 году и проведение финального матча Лиги чемпионов УЕФА сезона 2017/2018.