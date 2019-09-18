ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Резникова ввели в состав украинской делегации ТКГ

Новости » Политика    18.09.2019 - 15:12
Резникова ввели в состав украинской делегации ТКГ
Фото: Алексей Резников (twitter.com kievpravda)

Резникова ввели в состав рабочей подгруппы по политическим вопросам

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группы Алексея Резникова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Соответствующий указ был обнародован 18 сентября.

"Уполномочить Резникова Алексея Юрьевича представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы", - говорится в указе №701/2019.

Резникова ввели в состав украинской делегации ТКГНапомним, сегодня, 18 сентября, в Минске проходит заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Ранее РБК-Украина сообщало, что представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма Леонид Кучма и чрезвычайный и полномочный посол Франции в Украине Этьена де Понсена обсудили повестку дня работы Трехсторонней контактной группы. Стороны обсудили, что ключевыми вопросами в Минске будут безопасность и освобождение удерживаемых лиц.

Кроме того, на заседании ТКГ в Минске 18 сентября пройдут переговоры по упрощению получения пенсий жителями временно оккупированных территорий Донбасса.

В Минске начались встречи рабочих подгрупп в рамках ТКГ Рада изменила закон о ВАКС
Новости Украины Владимир ЗеленскийуказКонтактная группа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь