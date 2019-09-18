Резникова ввели в состав украинской делегации ТКГ

Фото: Алексей Резников (twitter.com kievpravda)

Резникова ввели в состав рабочей подгруппы по политическим вопросам

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группы Алексея Резникова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Соответствующий указ был обнародован 18 сентября.

"Уполномочить Резникова Алексея Юрьевича представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы", - говорится в указе №701/2019.

Напомним, сегодня, 18 сентября, в Минске проходит заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Ранее РБК-Украина сообщало, что представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма Леонид Кучма и чрезвычайный и полномочный посол Франции в Украине Этьена де Понсена обсудили повестку дня работы Трехсторонней контактной группы. Стороны обсудили, что ключевыми вопросами в Минске будут безопасность и освобождение удерживаемых лиц.

Кроме того, на заседании ТКГ в Минске 18 сентября пройдут переговоры по упрощению получения пенсий жителями временно оккупированных территорий Донбасса.