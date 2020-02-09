Гончарук назвал кандидата на пост министра оккупированных территорий

Фото: Алексей Резников (kmr.gov.ua)

Министерство оккупированных территорий может возглавить Резников

Должность министра оккупированных территорий была предложена представителю Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Алексею Резникову. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в программе "Факты недели" на телеканале ICTV, передает РБК-Украина.

По словам главы правительства, после разделения Министерства ветеранов и оккупированных территорий, новое ведомство может возглавить Резников. Гончарук добавил, что в ближайшее время может внести в парламент представление на его назначение.

"Также мы приняли решение о разделении Министерства ветеранов и оккупированных территорий. Будет отдельное министерство. Мы предложили эту позицию известному юристу Резникову. Я не исключаю, что уже в ближайшее время я внесу, а парламент поддержит это кадровое назначение", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины принял решение о создании Министерства по вопросам оккупированных территорий путем разделения Министерства ветеранов и оккупированных территорий. В правительстве считают, что новое министерство позволит эффективнее работать над вопросами работы с людьми, которые остались на оккупированных территориях и с перемещенными лицами.

Кроме того, по словам президента Украины Владимира Зеленского, сейчас продолжается процесс усиления украинского Кабмина. Глава государства добавил, что в правительство продолжают подбирать новые кадры для усиления нескольких направлений.

Также РБК-Украина писало, что Зеленский встретился с представителями Кабмина и фракции "Слуга народа". На встрече участники отчитались о выполнении задач, ранее поставленных президентом.