Кандидат на пост главы ЕК хочет решать проблемы Nord Stream 2 на уровне Евросоюза

Главный кандидат Европейской народной партии (ЕНП) на выборах в Европарламент, немецкий политик Манфред Вебер заявил, что намерен решать проблему Nord Stream 2 на уровне Европейского союза. Об этом сообщает DW.

По его словам, решение о строительстве второго газопровода по дну Балтийского моря должно приниматься не отдельными странами, а на общеевропейском уровне. В частности, такие проекты как Nord Stream 2, необходимо согласовывать с соседями Германии, в частности Данией, Польшей, балтийскими государствами, а также Украиной.

Он отметил, что "в полной мере" уважает позицию правительства Германии, выступающего за строительство "Северного потока-2". Он также понимает, что непросто сделать выбор между стабильностью энергоснабжения и предотвращением серьезной энергетической зависимости от России. Вместе с тем лидер фракции ЕНП в Европарламенте, в которую входит и Христианско-демократический союз, долгие годы возглавлявшийся Ангелой Меркель, подчеркнул, что намерен действовать в европейских интересах.

"Я хотел бы искать баланс с учетом немецкой позиции, но также и других позиций", - подчеркнул он.

Вебер считает необходимым тщательно изучить, действительно ли необходимы Европе новые газопроводы. Кроме того, он опроверг мнения, что остановка реализации проекта "Северный поток-2" может повлечь за собой необходимость выплаты компенсаций "Газпрому". Российский концерн, как и все остальные, должен "уважать европейское право", подчеркнул политик.

Напомним, ранее сообщалось, что Вебер пообещал заблокировать реализацию проекта газопровода "Северный поток - 2", если займет эту должность.