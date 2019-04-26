Кандидат на пост глави ЄК хоче вирішувати проблеми Nord Stream 2 на рівні Євросоюзу

Головний кандидат Європейської народної партії (ЄНП) на виборах до Європарламенту, німецький політик Манфред Вебер заявив, що має намір вирішувати проблему Nord Stream 2 на рівні Європейського союзу. Про це повідомляє DW.

За його словами, рішення про будівництво другого газопроводу по дну Балтійського моря повинно прийматися не окремими країнами, а на загальноєвропейському рівні. Зокрема, такі проекти як Nord Stream 2, необхідно погоджувати з сусідами Німеччини, зокрема Данією, Польщею, балтійськими державами, а також Україною.

Він зазначив, що "повною мірою" поважає позицію уряду Німеччини, який виступає за будівництво "Північного потоку-2". Він також розуміє, що непросто зробити вибір між стабільністю енергопостачання та запобіганням серйозної енергетичної залежності від Росії. Разом з тим лідер фракції ЄНП в Європарламенті, в яку входить і Християнсько-демократичний союз, довгі роки очолений Ангелою Меркель, підкреслив, що має намір діяти в європейських інтересах.

"Я хотів би шукати баланс з урахуванням німецької позиції, але також і інших позицій", - підкреслив він.

Вебер вважає за необхідне ретельно вивчити, чи справді необхідні Європі нові газопроводи. Крім того, він спростував думки, що зупинка реалізації проекту "Північний потік-2" може спричинити за собою необхідність виплати компенсацій "Газпрому". Російський концерн, як і всі інші, має "поважати європейське право", підкреслив політик.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Вебер пообіцяв заблокувати реалізацію проекту газопроводу "Північний потік - 2", якщо займе цю посаду.