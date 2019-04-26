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Кандидат на пост главы ЕК хочет решать проблемы Nord Stream 2 на уровне Евросоюза

Новости » Политика    26.04.2019 - 15:12
Кандидат на пост главы ЕК хочет решать проблемы Nord Stream 2 на уровне Евросоюза
Фото: Манфред Вебер (flickr.com european_parliament)

По его словам, решение о строительстве газопровода должно приниматься на общеевропейском уровне

Главный кандидат Европейской народной партии (ЕНП) на выборах в Европарламент, немецкий политик Манфред Вебер заявил, что намерен решать проблему Nord Stream 2 на уровне Европейского союза. Об этом сообщает DW.

По его словам, решение о строительстве второго газопровода по дну Балтийского моря должно приниматься не отдельными странами, а на общеевропейском уровне. В частности,  такие проекты как Nord Stream 2, необходимо согласовывать с соседями Германии, в частности Данией, Польшей, балтийскими государствами, а также Украиной.

Он отметил, что "в полной мере" уважает позицию правительства Германии, выступающего за строительство "Северного потока-2". Он также понимает, что непросто сделать выбор между стабильностью энергоснабжения и предотвращением серьезной энергетической зависимости от России. Вместе с тем лидер фракции ЕНП в Европарламенте, в которую входит и Христианско-демократический союз, долгие годы возглавлявшийся Ангелой Меркель, подчеркнул, что намерен действовать в европейских интересах.

"Я хотел бы искать баланс с учетом немецкой позиции, но также и других позиций", - подчеркнул он.

Вебер считает необходимым тщательно изучить, действительно ли необходимы Европе новые газопроводы. Кроме того, он опроверг мнения, что остановка реализации проекта "Северный поток-2" может повлечь за собой необходимость выплаты компенсаций "Газпрому". Российский концерн, как и все остальные, должен "уважать европейское право", подчеркнул политик.

Напомним, ранее сообщалось, что Вебер пообещал заблокировать реализацию проекта газопровода "Северный поток - 2", если займет эту должность.

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