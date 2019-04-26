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Кандидат на пост глави ЄК хоче вирішувати проблеми Nord Stream 2 на рівні Євросоюзу

Новини » Політика    26.04.2019 - 15:12
Кандидат на пост глави ЄК хоче вирішувати проблеми Nord Stream 2 на рівні Євросоюзу
Фото: Манфред Вебер (flickr.com european_parliament)

За його словами, рішення про будівництво газопроводу повинно прийматися на загальноєвропейському рівні

Головний кандидат Європейської народної партії (ЄНП) на виборах до Європарламенту, німецький політик Манфред Вебер заявив, що має намір вирішувати проблему Nord Stream 2 на рівні Європейського союзу. Про це повідомляє DW.

За його словами, рішення про будівництво другого газопроводу по дну Балтійського моря повинно прийматися не окремими країнами, а на загальноєвропейському рівні. Зокрема, такі проекти як Nord Stream 2, необхідно погоджувати з сусідами Німеччини, зокрема Данією, Польщею, балтійськими державами, а також Україною.

Він зазначив, що "повною мірою" поважає позицію уряду Німеччини, який виступає за будівництво "Північного потоку-2". Він також розуміє, що непросто зробити вибір між стабільністю енергопостачання та запобіганням серйозної енергетичної залежності від Росії. Разом з тим лідер фракції ЄНП в Європарламенті, в яку входить і Християнсько-демократичний союз, довгі роки очолений Ангелою Меркель, підкреслив, що має намір діяти в європейських інтересах.

"Я хотів би шукати баланс з урахуванням німецької позиції, але також і інших позицій", - підкреслив він.

Вебер вважає за необхідне ретельно вивчити, чи справді необхідні Європі нові газопроводи. Крім того, він спростував думки, що зупинка реалізації проекту "Північний потік-2" може спричинити за собою необхідність виплати компенсацій "Газпрому". Російський концерн, як і всі інші, має "поважати європейське право", підкреслив політик.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Вебер пообіцяв заблокувати реалізацію проекту газопроводу "Північний потік - 2", якщо займе цю посаду.

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