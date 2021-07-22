Кандидат в канцлеры Германии раскритиковала соглашение с США по "Северному потоку-2"

По словам политика, ситуация с газопроводом все еще в руках Германии.

"Я по-прежнему считаю, что этот трубопровод неправильный по причинам климатической политики, но прежде всего по геостратегическим причинам. Он был направлен против безопасности Украины и был направлен на разделение Европейского Союза", - сказала Баербок.

Ао ее словам, восточноевропейцы "справедливо недовольны" федеральным правительством, которое удерживает этот трубопровод в одностороннем порядке.

"Мы не можем оставаться равнодушными к безопасности Украины", - заявила политик.

Баербок считает, что Германия должна поддержать украинцев, поскольку запуск газопровода является для них угрозой.

"Для того, чтобы Украина стала более независимой от России, важно, чтобы мы оказали массовую поддержку реструктуризации энергоснабжения Украины в сторону возобновляемых источников энергии. Кремль недавно очень ясно дал понять, что поставил свои поставки газа через Украину в зависимость от поведения Украины", - сказала Бербок.

Она подчеркнула, что это угроза.

"Угрозы не являются основанием для надежной политики", - сказала политик.