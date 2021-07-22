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Кандидат у канцлери Німеччини розкритикувала угоду з США щодо " Північного потоку-2"

Автор: Наталья Скороход

Кандидат у канцлери Німеччини і співголова партії "Зелених" Анналена Баербок розкритикувала угоду між Німеччиною і урядом США по газопроводу "Північний потік-2". Політик вважає, що ця заява не є рішенням з безпеки для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Faz.net.

За словами політика, ситуація з газопроводом все ще в руках Німеччини.

"Я як і раніше вважаю, що цей трубопровід неправильний з причин кліматичної політики, але перш за все з геостратегічних причин. Він був спрямований проти безпеки України і був спрямований на поділ Європейського Союзу", - сказала Баербок.

За її словами, східноєвропейці "справедливо незадоволені" федеральним урядом, який утримує цей трубопровід в односторонньому порядку.

"Ми не можемо залишатися байдужими до безпеки України", - заявила політик.

Баербок вважає, що Німеччина повинна підтримати українців, оскільки запуск газопроводу є для них загрозою.

"Для того, щоб Україна стала більш незалежною від Росії, важливо, щоб ми надали масову підтримку реструктуризації енергопостачання України в бік відновлюваних джерел енергії. Кремль нещодавно дуже ясно дав зрозуміти, що поставив свої поставки газу через Україну в залежність від поведінки України", - сказала Бербок.

Вона підкреслила, що це загроза.

"Загрози не є підставою для надійної політики", - сказала політик.

Нагадаємо, що США і Німеччина представили угоду по "Північному потоку-2". У ньому говориться, що після запуску газопроводу транзит газу повинен проходити через Україну. Також обидві сторони обіцяли реагувати на агресію РФ проти України.

Раніше повідомлялося, що у Кабінеті міністрів пояснили свою позицію з приводу угоди по "Північному потоку-2".

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Північний потік-2