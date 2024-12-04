Кандидат у канцлери Німеччини Мерц планує відвідати Україну "найближчими днями"

За словами Мерца, його поїздка до України запланована "в найближчі кілька днів", а після повернення він "поінформує європейських партнерів" про її результати.

Мерц вже відвідував Україну у травні 2022 року - невдовзі після початку повномасштабного вторгнення Росії. Тоді він зустрічався із президентом Володимиром Зеленським.

Варто зазначити, що Німеччина на порозі позачергових парламентських виборів, після того, як у листопаді розвалилася "світлофорна коаліція" за участі соціал-демократів Олафа Шольца, "Зелених" та "вільних демократів".

Наразі Мерц має найбільші шанси стати наступним канцлером Німеччини. Хоча на цю посаду претендує й чинний канцлер Шольц.

До того ж 2 грудня Шольц також відвідав Київ. Це був другий візит канцлера з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.