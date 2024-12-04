Кандидат у канцлери Німеччини Мерц планує відвідати Україну "найближчими днями"

Кандидат у канцлери Німеччини від найбільшого опозиційного блоку "Християнсько-демократичний союз" Фрідріх Мерц планує приїхати до України. Візит може відбутися "найближчими днями".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на n-tv.
За словами Мерца, його поїздка до України запланована "в найближчі кілька днів", а після повернення він "поінформує європейських партнерів" про її результати.
Мерц вже відвідував Україну у травні 2022 року - невдовзі після початку повномасштабного вторгнення Росії. Тоді він зустрічався із президентом Володимиром Зеленським.
Варто зазначити, що Німеччина на порозі позачергових парламентських виборів, після того, як у листопаді розвалилася "світлофорна коаліція" за участі соціал-демократів Олафа Шольца, "Зелених" та "вільних демократів".
Наразі Мерц має найбільші шанси стати наступним канцлером Німеччини. Хоча на цю посаду претендує й чинний канцлер Шольц.
До того ж 2 грудня Шольц також відвідав Київ. Це був другий візит канцлера з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Нагадаємо, на початку листопада у Німеччині розпалася правляча коаліція. Це сталося після того, як канцлер Олаф Шольц звільнив міністра фінансів Крістіана Лінднера (представник партії СДПН).
8 листопада президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вручив міністрам документи про звільнення.
У відповідь Шольц заявив про готовність винести довіру до уряду на розгляд Бундестагу. Водночас німецькі опозиційні партії розглядають можливість створення нової коаліції за участю партії Шольца, але без його особистої участі.
Пізніше стало відомо, що Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) офіційно висунула Шольца своїм основним кандидатом на пост канцлера на майбутніх федеральних виборах.
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