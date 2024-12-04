Кандидат в канцлеры Германии Мерц планирует посетить Украину "в ближайшие дни"

По словам Мерца, его поездка в Украину запланирована "в ближайшие несколько дней", а по возвращении он "информирует европейских партнеров" о ее результатах.

Мерц уже посещал Украину в мае 2022 года - вскоре после начала полномасштабного вторжения России. Тогда он встречался с президентом Владимиром Зеленским.

Стоит отметить, что Германия на пороге внеочередных парламентских выборов после того, как в ноябре развалилась "светофорная коалиция" с участием социал-демократов Олафа Шольца, "Зеленых" и "Свободных демократов".

Сейчас Мерц имеет самые большие шансы стать следующим канцлером Германии. Хотя на этот пост претендует и действующий канцлер Шольц.

К тому же 2 декабря Шольц также посетил Киев. Это был второй визит канцлера с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.