Кандидат на должность вице-премьера по обороне будет известен в скором времени

Фамилия кандидата на пост вице-премьер-министра по вопросам обороны будет известна в ближайшее время. Об этом заявил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Нардеп отметил, что в "Слуге народа" до сих пор планируют создать должность вице-премьер-министра по вопросам оборонной промышленности. Сейчас продолжаются переговоры относительно кандидата, который возглавит эту должность.

"Эта идея сохраняется. Возможно, в ближайшее время будет сообщено о кандидатуре", - заявил Корниенко.

Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что в Кабинете министров может'появиться должность вице-премьер-министра по вопросам обороны.

Кроме того, источник в Верховной раде рассказал РБК-Украина, что во время внеочередного заседания Рады народные депутаты планируют назначить четырех министров и создать должность вице-премьера по вопросам промышленности.

Добавим, что ранее Александр Корниенко сообщал, что в Раде ожидают, что после усиления правительства вице-премьером по вопросам оборонной промышленности - эта отрасль станет локомотивом экономики.