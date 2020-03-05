Кандидата на посаду віце-прем’єра з оборони буде відомо незабаром

Прізвище кандидата на посаду віце-прем'єр-міністра з питань оборони буде відома найближчим часом. Про це заявив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

Нардеп наголосив, що в "Слузі народу" досі планують створити посаду віце-прем'єр-міністра з питань оборонної промисловості. Наразі тривають перемовини щодо кандидата, який очолить цю посаду.

"Ця ідея зберігається. Можливо, найближчим часом буде повідомлено про кандидатуру", - заявив Корнієнко.

Нагадаємо, раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляв, що в Кабінеті міністрів може з'явитися посада віце-прем'єр-міністра з питань оборони.

Крім того, джерело у Верховній раді розповіло РБК-Україна, що під час позачергового засідання Ради народні депутати планують призначити чотирьох міністрів і створити посаду віце-прем'єра з питань промисловості.

Додамо, що раніше Олександр Корнієнко повідомляв, що у Раді очікують, що після підсилення уряду віце-прем'єром з питань оборонної промисловості - ця галузь стане локомотивом економіки.