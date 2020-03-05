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Кандидат на должность вице-премьера по обороне будет известен в скором времени

Новости » Политика     05.03.2020 - 17:23
Кандидат на должность вице-премьера по обороне будет известен в скором времени
Фото: Александр Корниенко (РБК-Украина)

По словам Александра Корниенко, в "Слуге народа" до сих пор планируют создать должность вице-премьера по вопросам оборонной промышленности

Фамилия кандидата на пост вице-премьер-министра по вопросам обороны будет известна в ближайшее время. Об этом заявил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Нардеп отметил, что в "Слуге народа" до сих пор планируют создать должность вице-премьер-министра по вопросам оборонной промышленности. Сейчас продолжаются переговоры относительно кандидата, который возглавит эту должность.

"Эта идея сохраняется. Возможно, в ближайшее время будет сообщено о кандидатуре", - заявил Корниенко.

Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что в Кабинете министров может'появиться должность вице-премьер-министра по вопросам обороны.

Кроме того, источник в Верховной раде рассказал РБК-Украина, что во время внеочередного заседания Рады народные депутаты планируют назначить четырех министров и создать должность вице-премьера по вопросам промышленности.

Добавим, что ранее Александр Корниенко сообщал, что в Раде ожидают, что после усиления правительства вице-премьером по вопросам оборонной промышленности - эта отрасль станет локомотивом экономики.

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