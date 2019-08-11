На Канарских островах горит около тысячи гектаров леса

Фото: пожар на острове Гран-Канарии (euronews.com)

На острове проведена массовая эвакуация

На одном из Канарских островов Гран-Канарии горит около тысячи гектаров лесных массивов, проведена массовая эвакуация. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Еuronews.

Сообщается, что горит около тысячи гектаров лесных массивов. Спасатели использовали самолеты и вертолеты для борьбы с огнем. Пожар представляет угрозу для нескольких городов.

В настоящее время проведена массовая эвакуация, сотни людей уже покинули свои дома. Также эвакуации подлежали жители ближайших деревень. Пожар начался на горной местности всего в 32 км от столицы Гран-Канарии, Лас-Пальмас.

Предварительно установлено, что в инциденте подозревается 55-летний мужчина, по вине которого и вспыхнул лес.

Напомним, РБК-Украина писало, что из-за масштабных лесных пожаров в Сибири, а именно на территории Иркутской области, Красноярского края, в некоторых районах Забайкальского края, Бурятии и Якутии ввели режим чрезвычайной ситуации. По последним данным, площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократилась, сейчас она составляет 2,4 млн га.