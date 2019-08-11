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На Канарських островах горить близько тисячі гектарів лісу

Новини » Надзвичайні події    11.08.2019 - 17:10
На Канарських островах горить близько тисячі гектарів лісу
Фото: пожежа на острові Гран-Канарія (euronews.com)

На острові проведена масова евакуація

На одному з Канарських островів Гран-Канарія горить близько тисячі гектарів лісових масивів, проведена масова евакуація. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Еuronews.

Повідомляється, що горить близько тисячі гектарів лісових масивів. Рятувальники використовували літаки і вертольоти для боротьби з вогнем. Пожежа являє загрозу для декількох міст.

В даний час проведена масова евакуація, сотні людей вже покинули свої будинки. Також евакуації підлягали мешканці найближчих сіл. Пожежа почалася на гірській місцевості всього в 32 км від столиці Гран-Канарія, Лас-Пальмас.

Попередньо встановлено, що інцидент підозрюється 55-річний чоловік, з вини якого і спалахнув ліс.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що з-за масштабних лісових пожеж у Сибіру, а саме на території Іркутської області, Красноярського краю, в деяких районах Забайкальського краю, Бурятії і Якутії ввели режим надзвичайної ситуації. За останніми даними, площа лісових пожеж в Сибіру і на Далекому Сході скоротилася, зараз вона становить 2,4 млн га.

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