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На Канарах усилилось извержение вулкана. Лава разрушила более 1000 домов

Автор: Дмитрий Левицкий

На острове Ла-Пальма усилилось извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Потоки лавы усилились после ряда землетрясений, которые на днях всколыхнули Канарские острова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

В воскресенье жители острова наблюдали новый поток лавы, который уничтожил более 1100 зданий, в том числе дома, фермы и промышленные сооружения. Из-за землетрясения часть вулкана разрушилась, что и вызвало этот новый разрушительный поток лавы.

"Мы не можем сказать, что извержение, которое началось 21 день назад, закончится в ближайшее время", - сказал региональный министр безопасности Канарских островов Хулио Перес.

Несмотря на Новый Поток лавы, жителей острова не эвакуировали, потому что они уже и так находятся в безопасной зоне. Всего после первого извержения пришлось эвакуировать около 6000 человек.

Напомним, из-за мощных потоков лавы, которые достигли моря, остров Ла-Пальма увеличился в размере.

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