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На Канарах посилилося виверження вулкану. Лава зруйнувала понад 1000 будинків

Автор: Дмитро Левицький

На острові Ла-Пальма посилилося виверження вулкану Кумбре-В'єха. Потоки лави посилилися після низки землетрусів, які днями сколихнули Канарські острови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

У неділю мешканці острова спостерігали новий потік лави, який знищив понад 1100 будівель, зокрема будинки, ферми та промислові споруди. Через землетрус частина вулкану зруйнувалася, що й спричинило цей новий руйнівний потік лави.

"Ми не можемо сказати, що виверження, яке почалося 21 день тому, закінчиться найближчим часом", - сказав регіональний міністр безпеки Канарських островів Хуліо Перес.

Попри новий потік лави, мешканців острову не евакуювали, бо вони вже й так перебувають у безпечній зоні. Загалом після першого виверження довелося евакуювати близько 6000 людей.

Нагадаємо, через потужні потоки лави, які досягнули моря, острів Ла-Пальма збільшився у розмірі.

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Іспанія