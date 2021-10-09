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Извержение вулкана на Канарах вызвало землетрясения и молнии

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Украина, Суббота 09 октября 2021 15:11
Извержение вулкана на Канарах вызвало землетрясения и молнии Фото: извержение Кумбре Вьеха сопровождается вспышками молний (twitter.com/DarrenPlymouth)
Автор: Александр Белоус

Потоки лавы из вулкана на испанском острове Ла-Пальма на Канарских островах разрушили еще несколько домов. Извержение дополнилось землетрясениями и вспышками молний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

По данным Национального геологического института Испании, в субботу произошла серия из 37 сейсмических толчков, самый сильный из которых магнитудой 4,1.

Вулкан Кумбре Вьеха начал извергаться 19 сентября, разрушив более 800 зданий и вызвав эвакуацию около 6 тысяч человек из их домов на острове Ла-Пальма с населением около 83 тысяч человек, который является одним из Канарских островов в Атлантике.

В субботу возле извержения были замечены молнии. Исследование, опубликованное в 2016 году журналом Geophysical Research Letters, показало, что во время извержений вулканов могут возникать молнии, потому что столкновение частиц пепла создает электрический заряд.

Лава из вулкана покрыла более 150 гектаров сельскохозяйственных угодий, большая часть из которых используется для выращивания бананов, которые являются одной из основных сельскохозяйственных культур на острове.

Авиакомпаниям, выполняющим рейсы на Канарские острова, было рекомендовано загрузить дополнительное топливо на случай, если самолетам придется изменить курс или отложить посадку из-за пепла.

Аэропорт Ла-Пальмы был закрыт с четверга из-за пепла, но другие аэропорты архипелага продолжали работать.

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