Извержение вулкана на Канарах: остров Ла-Пальма расширился из-за лавового потока

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Euronews .

После извержения вулкана, лава вытекла к океану и после столкновения с холодной водой - затвердела. Согласно спутниковым снимкам, на острове образовался нарост в форме латинской буквы "D". Площадь лавы составляет около 300 гектаров. Всего пепел, в результате извержения, покрыл почти 2 тысячи гектаров острова.

Amanece en La Palma y comienza a formarse un delta de lava que poco a poco gana terreno al mar. pic.twitter.com/KNg6jy5Y4K — Instituto Español de Oceanografía (@IEOoceanografia) September 29, 2021

Отмечается, что вулкан Кумбре Велья активен в течение последних двух недель. Он проснулся после полувекового сна и ежедневно выбрасывает в атмосферу почти 17 тысяч тонн диоксида серы.

Около 6 тысяч жителей острова были эвакуированы.