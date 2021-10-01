Извержение вулкана на Канарах: остров Ла-Пальма расширился из-за лавового потока
Поверхность острова Ла-Пальма расширилась из-за извержения вулкана. Площадь затвердевшей лавы составляет более 300 гектаров.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Euronews.
После извержения вулкана, лава вытекла к океану и после столкновения с холодной водой - затвердела. Согласно спутниковым снимкам, на острове образовался нарост в форме латинской буквы "D". Площадь лавы составляет около 300 гектаров. Всего пепел, в результате извержения, покрыл почти 2 тысячи гектаров острова.
Amanece en La Palma y comienza a formarse un delta de lava que poco a poco gana terreno al mar. pic.twitter.com/KNg6jy5Y4K— Instituto Español de Oceanografía (@IEOoceanografia) September 29, 2021
Отмечается, что вулкан Кумбре Велья активен в течение последних двух недель. Он проснулся после полувекового сна и ежедневно выбрасывает в атмосферу почти 17 тысяч тонн диоксида серы.
Около 6 тысяч жителей острова были эвакуированы.
Vídeo de la erupción y el río de lava a las 10.30 h (hora canaria) / Video of the eruption showing the lava river at 10.30 a.m. (Canarian time) #lapalma pic.twitter.com/USVZbCS11f— INVOLCAN (@involcan) September 30, 2021