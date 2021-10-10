На Канарах усилилось извержение вулкана. Лава разрушила более 1000 домов

На острове Ла-Пальма усилилось извержение вулкана Кумбре-Вьеха . Потоки лавы усилились после ряда землетрясений, которые на днях всколыхнули Канарские острова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

В воскресенье жители острова наблюдали новый поток лавы, который уничтожил более 1100 зданий, в том числе дома, фермы и промышленные сооружения. Из-за землетрясения часть вулкана разрушилась, что и вызвало этот новый разрушительный поток лавы.

"Мы не можем сказать, что извержение, которое началось 21 день назад, закончится в ближайшее время", - сказал региональный министр безопасности Канарских островов Хулио Перес.

Несмотря на Новый Поток лавы, жителей острова не эвакуировали, потому что они уже и так находятся в безопасной зоне. Всего после первого извержения пришлось эвакуировать около 6000 человек.