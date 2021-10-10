ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

На Канарах усилилось извержение вулкана. Лава разрушила более 1000 домов

Новина українською →
Ла-Пальма, Воскресенье 10 октября 2021 19:32
На Канарах усилилось извержение вулкана. Лава разрушила более 1000 домов Фото: на Канарах усилилось извержение вулкана (фото twitter.com Дарренплимут)
Автор: Дмитрий Левицкий

На острове Ла-Пальма усилилось извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Потоки лавы усилились после ряда землетрясений, которые на днях всколыхнули Канарские острова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

В воскресенье жители острова наблюдали новый поток лавы, который уничтожил более 1100 зданий, в том числе дома, фермы и промышленные сооружения. Из-за землетрясения часть вулкана разрушилась, что и вызвало этот новый разрушительный поток лавы.

"Мы не можем сказать, что извержение, которое началось 21 день назад, закончится в ближайшее время", - сказал региональный министр безопасности Канарских островов Хулио Перес.

Несмотря на Новый Поток лавы, жителей острова не эвакуировали, потому что они уже и так находятся в безопасной зоне. Всего после первого извержения пришлось эвакуировать около 6000 человек.

Напомним, из-за мощных потоков лавы, которые достигли моря, остров Ла-Пальма увеличился в размере.

Читайте РБК-Украина в Google News
Испания
NEWS
Новые правила. Харьков ужесточил карантин, Львов готовится: что и как изменится в регионах
Новые правила. Харьков ужесточил карантин, Львов готовится: что и как изменится в регионах
DAILY
Глава Госкосмоса Владимир Тафтай: Украина обязательно будет претендовать на ресурсы Луны
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Глава Госкосмоса Владимир Тафтай: Украина обязательно будет претендовать на ресурсы Луны