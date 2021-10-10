На Канарах посилилося виверження вулкану. Лава зруйнувала понад 1000 будинків

На острові Ла-Пальма посилилося виверження вулкану Кумбре-В'єха . Потоки лави посилилися після низки землетрусів, які днями сколихнули Канарські острови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

У неділю мешканці острова спостерігали новий потік лави, який знищив понад 1100 будівель, зокрема будинки, ферми та промислові споруди. Через землетрус частина вулкану зруйнувалася, що й спричинило цей новий руйнівний потік лави.

"Ми не можемо сказати, що виверження, яке почалося 21 день тому, закінчиться найближчим часом", - сказав регіональний міністр безпеки Канарських островів Хуліо Перес.

Попри новий потік лави, мешканців острову не евакуювали, бо вони вже й так перебувають у безпечній зоні. Загалом після першого виверження довелося евакуювати близько 6000 людей.