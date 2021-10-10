ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

На Канарах посилилося виверження вулкану. Лава зруйнувала понад 1000 будинків

Новость на русском →
Ла-Пальма, Неділя 10 жовтня 2021 19:32
На Канарах посилилося виверження вулкану. Лава зруйнувала понад 1000 будинків Фото: на Канарах посилилося виверження вулкану (twitter.com DarrenPlymouth)
Автор: Дмитро Левицький

На острові Ла-Пальма посилилося виверження вулкану Кумбре-В'єха. Потоки лави посилилися після низки землетрусів, які днями сколихнули Канарські острови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

У неділю мешканці острова спостерігали новий потік лави, який знищив понад 1100 будівель, зокрема будинки, ферми та промислові споруди. Через землетрус частина вулкану зруйнувалася, що й спричинило цей новий руйнівний потік лави.

"Ми не можемо сказати, що виверження, яке почалося 21 день тому, закінчиться найближчим часом", - сказав регіональний міністр безпеки Канарських островів Хуліо Перес.

Попри новий потік лави, мешканців острову не евакуювали, бо вони вже й так перебувають у безпечній зоні. Загалом після першого виверження довелося евакуювати близько 6000 людей.

Нагадаємо, через потужні потоки лави, які досягнули моря, острів Ла-Пальма збільшився у розмірі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Іспанія
NEWS
Кремль виключає тему Криму на саміті Путіна і Зеленського: для нас такого питання немає
Кремль виключає тему Криму на саміті Путіна і Зеленського: для нас такого питання немає
DAILY
Голова Держкосмосу Володимир Тафтай: Україна обов'язково претендуватиме на ресурси Місяця
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Голова Держкосмосу Володимир Тафтай: Україна обов'язково претендуватиме на ресурси Місяця