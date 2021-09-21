На Канарах лава из вулкана замедлила ход: сотня домов разрушена, люди эвакуируются

В Испании на Канарских островах лава замедлила ход после извержения вулкана . Однако около 100 домов разрушены и люди продолжают спасаться эвакуацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Извержение вулкана вызвало эвакуацию 5500 жителей и разрушило около 100 домов. Власти утверждают, что потоки лавы начали двигаться медленнее, чем предполагалось изначально.

Предполагается, что поток расплавленной породы не достигнет Атлантического океана. Эксперты говорят, что если и когда это произойдет, это может вызвать новые взрывы и облака токсичных газов.